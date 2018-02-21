Водитель и пассажир ВАЗа пострадали в ДТП на Салтовке

Авария произошла 20 февраля около 12:50 на перекрестке улиц Ивана Камышева и Академика Павлова.
Участники происшествия: автомобили ВАЗ-2107 и Nissan Juke.
Пострадавших в результате происшествия водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2107 медики госпитализировали в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
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