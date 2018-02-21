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21.02.2018  15:02   

Водитель и пассажир ВАЗа пострадали в ДТП на Салтовке

Авария произошла 20 февраля около 12:50 на перекрестке улиц Ивана Камышева и Академика Павлова.


// Патрульная полиция

Участники происшествия: автомобили ВАЗ-2107 и Nissan Juke.

Пострадавших в результате происшествия водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2107 медики госпитализировали в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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