21.02.2018 14:47

В Харькове поймали парней, которые угоняли элитные иномарки

Банда угоняла исключительно автомобили марки «LEXUS». В течение последних нескольких месяцев они похитили 5 автомобилей. Общая сумма ущерба составляет 150 000 долларов США.



police.kharkov

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области.

13 февраля мужчины украли автомобиль «LEXUS» на улице Каразина. При попытке угона полицейские задержали двоих подозреваемых - 21-летнего уроженца Российской Федерации и 27-летнего харьковчанина.

Как рассказал начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех, «Во время совершения преступлений мужчины использовали альтернативные виды телефонной связи, постоянно меняли абонентские номера. Для угона автомобилей злоумышленники устройства для принудительного открывания замков дверей транспортных средств, алгоритмические «кодграберы» разного типа сигнализации и выносные блоки диагностирования электронной системы, что давало им возможность полностью контролировать и управлять автомобилем», - рассказал начальник ГУНП в Харьковской области.

Также работники полиции нашли гараж, где они прятали похищенные транспортные средства.

Задержанные подозреваются в совершении 5 преступлений на территории Шевченковского и Киевского районов. Сейчас все автомобили найдены и возвращены владельцам.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам сообщено о подозрении в совершении данного преступления. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 140 000 гривен. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.