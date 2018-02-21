Главная Новости Криминал и происшествия ДТП на Новых Домах: на чистом асфальте три автомобиля сыграли в салочки
21.02.2018  16:01   

ДТП на Новых Домах: на чистом асфальте три автомобиля сыграли в салочки

Авария произошла 21 февраля около девяти часов часа утра на проспекте Героев Сталинграда, 143


// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля ЗАЗ Daewoo не выбрал безопасную дистанцию ​​и совершил столкновение с автомобилем Ford. В свою очередь автомобиль Ford совершил столкновение с ехавшим впереди автомобилем Mercedes.

Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.

На водителя автомобиля ЗАЗ Daewoo и водителя автомобиля Ford патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Собранные материалы в дальнейшем будут направлены в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.02 Криминал и происшествия Водитель и пассажир ВАЗа пострадали в ДТП на Салтовке 21.02 Криминал и происшествия Автомобиль инкассаторов попал в аварию (ФОТО) 21.02 Криминал и происшествия На выезде в Старый Салтов – ДТП с пострадавшими (ФОТО)
 
 

Видео

На сессии горсовета депутаты решили ряд социальных проблем горожан
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 