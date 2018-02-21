ДТП на Новых Домах: на чистом асфальте три автомобиля сыграли в салочки

Авария произошла 21 февраля около девяти часов часа утра на проспекте Героев Сталинграда, 143
По предварительной информации водитель автомобиля ЗАЗ Daewoo не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем Ford. В свою очередь автомобиль Ford совершил столкновение с ехавшим впереди автомобилем Mercedes.
Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.
На водителя автомобиля ЗАЗ Daewoo и водителя автомобиля Ford патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
Собранные материалы в дальнейшем будут направлены в суд.
Сегодня многим может показаться, что чем распутывать гордиев узел, гораздо проще его разрубить. По этой причине ждать от окружающих дипломатичности не стоит.
Облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Сегодня население Земли празднует День родного языка и День экскурсовода.
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