21.02.2018 16:01

ДТП на Новых Домах: на чистом асфальте три автомобиля сыграли в салочки

Авария произошла 21 февраля около девяти часов часа утра на проспекте Героев Сталинграда, 143



// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля ЗАЗ Daewoo не выбрал безопасную дистанцию ​​и совершил столкновение с автомобилем Ford. В свою очередь автомобиль Ford совершил столкновение с ехавшим впереди автомобилем Mercedes.

Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.



На водителя автомобиля ЗАЗ Daewoo и водителя автомобиля Ford патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.



Собранные материалы в дальнейшем будут направлены в суд.