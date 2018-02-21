Главная Новости Криминал и происшествия На Харьковщине трое неизвестных ограбили мужчину на железнодорожном вокзале
21.02.2018  17:45   

На Харьковщине трое неизвестных ограбили мужчину на железнодорожном вокзале

Трое неизвестных ограбили мужчину на железнодорожном вокзале.


police.kharkov
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области, 20 февраля в дежурную часть обратился 47-летний житель Богодуховского района. Мужчина заявил о том, что в помещении железнодорожного вокзала его ограбили трое человек.
 
В совершении преступления сотрудники полиции подозревают 30-летнюю женщину и двоих мужчин 30 и 31 лет - все жители города Богодухов.
 
Подозреваемые сознались в совершении преступления. Мобильный телефон возвращен владельцу.
 
Следственным отделом Богодуховского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет. В настоящее время решается вопрос об уведомлении подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения злоумышленникам.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  ограбление, вокзал, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.02 Криминал и происшествия В Харькове рецидивист ограбил квартиру 19.02 Власть Псевдополицейский ограбил мужчину: прокуратура доказала вину рецидивиста 19.02 Криминал и происшествия На ХТЗ пытались ограбить маршрутку
 
 

Видео

На сессии горсовета депутаты решили ряд социальных проблем горожан
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 