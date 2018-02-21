21.02.2018 17:45

На Харьковщине трое неизвестных ограбили мужчину на железнодорожном вокзале

Трое неизвестных ограбили мужчину на железнодорожном вокзале.



police.kharkov

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области, 20 февраля в дежурную часть обратился 47-летний житель Богодуховского района. Мужчина заявил о том, что в помещении железнодорожного вокзала его ограбили трое человек.

В совершении преступления сотрудники полиции подозревают 30-летнюю женщину и двоих мужчин 30 и 31 лет - все жители города Богодухов.

Подозреваемые сознались в совершении преступления. Мобильный телефон возвращен владельцу.

Следственным отделом Богодуховского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет. В настоящее время решается вопрос об уведомлении подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения злоумышленникам.