21.02.2018 18:25

Кабмин утвердил изменения в методику монетизации субсидий

Правительство утвердило изменения в методику монетизации субсидий и льгот на услуги по управлению многоквартирным домом, вывозу бытового мусора и жидких нечистот.



korrespondent.net

Кабинет Министров внес изменения в методику монетизации субсидий и льгот на услуги по управлению многоквартирными домами, вывозу бытового мусора и жидких нечистот. Соответствующие решение было принято 21 февраля на заседании правительства.

Как отмечается, документ был разработан для корректировки существующего механизма монетизации субсидий и льгот.

Предлагается перевести расчеты по льготам и субсидиям за услуги по управлению многоквартирным домом, вывозу бытового мусора и жидких нечистот со счетов Государственной казначейской службы на текущие счета.

Расчеты по этим услугам предусмотрено осуществлять на основании информации о начисленных льготах и субсидиях, но в рамках фактического потребления.

Средства казначейство будет перечислять до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

Также для поставщиков услуг по водоснабжению и водоотведению предусмотрена возможность направления средств на расчеты за питьевую воду, приобретенную для централизованного снабжения потребителей, за очистку сточных вод другими предприятиями, расчеты за тепловую энергию.

Для поставщиков услуг по централизованному теплоснабжению предусмотрена возможность направления средств на оплату покупной тепловой энергии, питьевой воды и услуг по водоснабжению, приобретенных для предоставления услуг по централизованному снабжению горячей воды.

Перечисление льгот и субсидий за тепловую энергию и использование этих средств объединениями совладельцев многоквартирных домов, при условии производства тепловой энергии на собственных мощностях с использованием природного газа, будет осуществляться по единым правилам, определенным для всех поставщиков электрической энергии.

Напомним, монетизация льгот и субсидий украинцам, которые проживают в домах ОСМД, будет происходить в два этапа.