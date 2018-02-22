На центральной станции метро задержали буяна (ФОТО)

Около восьми часов вечера 21 февраля на станции метро «Майдан Конституции» был задержан мужчина.
Информацию об инциденте подтвердил пресс-секретарь Харьковского метрополитена Вячеслав Хитрин.
По его словам, правоохранители задержали мужчину из-за «неадекватного поведения».
«Полиция сделала замечание, замечание было проигнорировано. После этого произошло задержание», – сообщил Хитрин.
Мужчину увели в комнату полиции.
День мало подходит для спокойного ведения дел и, пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности).
Ночью мороз до 16–18°C. На протяжении суток будет стоять облачная погода, без существенных осадков. На дорогах гололедица.
В этот день в 1990 году правительство Великобритании опубликовало «Хартию жертв преступлений».
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