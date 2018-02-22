Главная Новости Криминал и происшествия На центральной станции метро задержали буяна (ФОТО)
22.02.2018  10:31   

На центральной станции метро задержали буяна (ФОТО)

Около восьми часов вечера 21 февраля на станции метро «Майдан Конституции» был задержан мужчина.


// Городской Дозор

Информацию об инциденте подтвердил пресс-секретарь Харьковского метрополитена Вячеслав Хитрин.

По его словам, правоохранители задержали мужчину из-за «неадекватного поведения».

«Полиция сделала замечание, замечание было проигнорировано. После этого произошло задержание», – сообщил Хитрин.

Мужчину увели в комнату полиции.

Тэги:  метро, полиция, харьков
 
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