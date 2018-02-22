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22.02.2018  12:45   

В Харькове парень ограбил автосервис

Полицейские задержали 19-летнего парня, который ночью проник в помещение автосервиса и похитил автозапчасти.


police.kharkov
Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, мужчина заранее спланировал преступление. Ранее он работал в этом автосервисе, а после освобождения оставил себе дубликат ключа от помещения. Ночью 20 февраля парень проник на прежнее место работы и похитил оттуда автозапчасти на сумму около 20 000 гривен. Полицейские задержали его неподалеку от места преступления.
 
По данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Парню грозит до 6 лет лишения свободы.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  ограбление, автосервис, запчасти, харьков
 
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