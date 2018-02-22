Карманный вор за два месяца украл 17 мобильников

Разоблачили злоумышленника работники Киевского отдела полиции.
26-летний ранее судимый мужчина за два месяца совершил 17 краж мобильных телефонов. Общая сумма ущерба составила почти 40 000 гривен.
Мужчина совершал кражи на рынке, у выходов из метрополитена и в общественном транспорте. Похищенные телефоны он продавал.
Следственным отделом возбуждены уголовные производства по ч. 1 и ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).
Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.
День мало подходит для спокойного ведения дел и, пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности).
Ночью мороз до 16–18°C. На протяжении суток будет стоять облачная погода, без существенных осадков. На дорогах гололедица.
В этот день в 1990 году правительство Великобритании опубликовало «Хартию жертв преступлений».
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давл.:
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