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22.02.2018  13:31   

Карманный вор за два месяца украл 17 мобильников

Разоблачили злоумышленника работники Киевского отдела полиции.


// Нацполиция

26-летний ранее судимый мужчина за два месяца совершил 17 краж мобильных телефонов. Общая сумма ущерба составила почти 40 000 гривен.

Мужчина совершал кражи на рынке, у выходов из метрополитена и в общественном транспорте. Похищенные телефоны он продавал.

Следственным отделом возбуждены уголовные производства по ч. 1 и ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).

Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.

 

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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