22.02.2018 14:02

Обиженный работник «добрал» недоданную зарплату краденными электроинструментами

Своими действиями он нанес материальный ущерб на сумму почти 6000 гривен.



// Нацполиция

В дежурную часть Волчанского отдела полиции обратился 41-летний житель села Рубежное. Мужчина заявил о краже сварочного аппарата, электрической пилы, шуруповерта и других инструментов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские разоблачили в совершении преступления 28-летнего местного жителя. Задержанный ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.



По словам подозреваемого, он временно работал у заявителя. После окончания работы ему заплатили лишь часть заработной платы, а не ту сумму, которую человек обсуждал с работодателем заранее. Злоумышленника это очень обидело, и он решил отомстить.

Мужчина проник на территорию домовладения и похитил из сарая электроинструменты.



Следователем Волчанского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления.



Следствие продолжается.