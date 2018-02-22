Обиженный работник «добрал» недоданную зарплату краденными электроинструментами

Своими действиями он нанес материальный ущерб на сумму почти 6000 гривен.
В дежурную часть Волчанского отдела полиции обратился 41-летний житель села Рубежное. Мужчина заявил о краже сварочного аппарата, электрической пилы, шуруповерта и других инструментов.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские разоблачили в совершении преступления 28-летнего местного жителя. Задержанный ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
По словам подозреваемого, он временно работал у заявителя. После окончания работы ему заплатили лишь часть заработной платы, а не ту сумму, которую человек обсуждал с работодателем заранее. Злоумышленника это очень обидело, и он решил отомстить.
Мужчина проник на территорию домовладения и похитил из сарая электроинструменты.
Следователем Волчанского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления.
Следствие продолжается.
День мало подходит для спокойного ведения дел и, пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности).
Ночью мороз до 16–18°C. На протяжении суток будет стоять облачная погода, без существенных осадков. На дорогах гололедица.
В этот день в 1990 году правительство Великобритании опубликовало «Хартию жертв преступлений».
влажн.:
давл.:
ветер: