Главная Новости Криминал и происшествия Обиженный работник «добрал» недоданную зарплату краденными электроинструментами
22.02.2018  14:02   

Обиженный работник «добрал» недоданную зарплату краденными электроинструментами

Своими действиями он нанес материальный ущерб на сумму почти 6000 гривен.


// Нацполиция

В дежурную часть Волчанского отдела полиции обратился 41-летний житель села Рубежное. Мужчина заявил о краже сварочного аппарата, электрической пилы, шуруповерта и других инструментов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские разоблачили в совершении преступления 28-летнего местного жителя. Задержанный ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

По словам подозреваемого, он временно работал у заявителя. После окончания работы ему заплатили лишь часть заработной платы, а не ту сумму, которую человек обсуждал с работодателем заранее. Злоумышленника это очень обидело, и он решил отомстить.

Мужчина проник на территорию домовладения и похитил из сарая электроинструменты.

Следователем Волчанского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления.

Следствие продолжается.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.02 Криминал и происшествия Карманный вор за два месяца украл 17 мобильников 21.02 Криминал и происшествия Задержан серийный похититель канализационных люков 21.02 Криминал и происшествия Со стены частного дома украли кондиционер
 
 

Видео

Мы просто обязаны решить проблемы заводчан. Геннадий Кернес провел выездной прием на ГП "Завод "Радиореле"
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 