Главная Новости Криминал и происшествия Рецидивиста-педофила задержали на детской площадке за похищение 9-летнего ребенка
22.02.2018  12:51   

Рецидивиста-педофила задержали на детской площадке за похищение 9-летнего ребенка

Злоумышленник уже был осужден за насильственное удовлетворение половой страсти в отношении малолетних и в октябре 2017 вернулся из мест лишения свободы.


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45-летнего злоумышленника задержали «на горячем» 21 февраля в Дергачевском районе.

«Вечером в одном из сел района неизвестный мужчина схватил на детской площадке ученика 4 класса местной сельской школы, натянул на голову шапку, закрыл рот, чтобы не кричал, и стал тянуть. К счастью, отец 9-летнего мальчика увидел, как его сына волокут подальше от детской площадки. Он сразу бросился на помощь. Освободил сына, задержал обидчика и вызвал полицию», – рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Песоцкий.

Дергачевская местная прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве по факту похищения ребенка (ч.2 ст. 146 УК Украины).
 
Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения по ч.2 ст.146 УК Украины и избрания меры пресечения.

Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.
 
Также следователи проверяют причастность злоумышленника к аналогичным преступлениям.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  педофил, полиция, харьков
 
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