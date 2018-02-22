Рецидивиста-педофила задержали на детской площадке за похищение 9-летнего ребенка

Злоумышленник уже был осужден за насильственное удовлетворение половой страсти в отношении малолетних и в октябре 2017 вернулся из мест лишения свободы.
45-летнего злоумышленника задержали «на горячем» 21 февраля в Дергачевском районе.
«Вечером в одном из сел района неизвестный мужчина схватил на детской площадке ученика 4 класса местной сельской школы, натянул на голову шапку, закрыл рот, чтобы не кричал, и стал тянуть. К счастью, отец 9-летнего мальчика увидел, как его сына волокут подальше от детской площадки. Он сразу бросился на помощь. Освободил сына, задержал обидчика и вызвал полицию», – рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Песоцкий.
Дергачевская местная прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве по факту похищения ребенка (ч.2 ст. 146 УК Украины).
Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения по ч.2 ст.146 УК Украины и избрания меры пресечения.
Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.
Также следователи проверяют причастность злоумышленника к аналогичным преступлениям.
День мало подходит для спокойного ведения дел и, пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности).
Ночью мороз до 16–18°C. На протяжении суток будет стоять облачная погода, без существенных осадков. На дорогах гололедица.
В этот день в 1990 году правительство Великобритании опубликовало «Хартию жертв преступлений».
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