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22.02.2018  15:03   

На Деревянко две иномарки перегородили трассу (ФОТО)

Около десяти часов утра 22 февраля на улице Деревянко, 23А произошло дорожно-транспортное происшествие без травмированных.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Logan при повороте налево не предоставил преимущество в движении встречному автомобилю Honda Accord, в результате чего произошло столкновение.

Полицейские составили протокол по статье 124 КУоАП на водителя автомобиля Renault.

Вину водителя определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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