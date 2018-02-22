На Деревянко две иномарки перегородили трассу (ФОТО)

Около десяти часов утра 22 февраля на улице Деревянко, 23А произошло дорожно-транспортное происшествие без травмированных.
По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Logan при повороте налево не предоставил преимущество в движении встречному автомобилю Honda Accord, в результате чего произошло столкновение.
Полицейские составили протокол по статье 124 КУоАП на водителя автомобиля Renault.
Вину водителя определит суд.
День мало подходит для спокойного ведения дел и, пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности).
Ночью мороз до 16–18°C. На протяжении суток будет стоять облачная погода, без существенных осадков. На дорогах гололедица.
В этот день в 1990 году правительство Великобритании опубликовало «Хартию жертв преступлений».
влажн.:
давл.:
ветер: