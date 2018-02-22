22.02.2018 16:15

В Харькове неизвестные ограбили мужчину

Сегодня около трех часов ночи патрульные получили сообщение о грабеже на улице Роганской.



kharkivpolice

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Харьковской области.

По предварительной информации, двое неизвестных украли аудиосистему заявителя.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на улице Роганской, правоохранители увидели двух мужчин, которые попадали под описание заявителя. У них патрульные обнаружили аудиосистeму, которая вероятно принадлежала потерпевшему. По данному факту на место вызвали следственно-оперативную группу Индустриального отдела полиции. Мужчин передали следователям.