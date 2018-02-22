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22.02.2018  16:15   

В Харькове неизвестные ограбили мужчину

Сегодня около трех часов ночи патрульные получили сообщение о грабеже на улице Роганской.


kharkivpolice

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Харьковской области.

По предварительной информации, двое неизвестных украли аудиосистему заявителя.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на улице Роганской, правоохранители увидели двух мужчин, которые попадали под описание заявителя. У них патрульные обнаружили аудиосистeму, которая вероятно принадлежала потерпевшему. По данному факту на место вызвали следственно-оперативную группу Индустриального отдела полиции. Мужчин передали следователям.

Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  грабеж, харьков
 
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