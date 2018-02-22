В Харькове неизвестные ограбили мужчину

Сегодня около трех часов ночи патрульные получили сообщение о грабеже на улице Роганской.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Харьковской области.
По предварительной информации, двое неизвестных украли аудиосистему заявителя.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий на улице Роганской, правоохранители увидели двух мужчин, которые попадали под описание заявителя. У них патрульные обнаружили аудиосистeму, которая вероятно принадлежала потерпевшему. По данному факту на место вызвали следственно-оперативную группу Индустриального отдела полиции. Мужчин передали следователям.
День мало подходит для спокойного ведения дел и, пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности).
Ночью мороз до 16–18°C. На протяжении суток будет стоять облачная погода, без существенных осадков. На дорогах гололедица.
В этот день в 1990 году правительство Великобритании опубликовало «Хартию жертв преступлений».
влажн.:
давл.:
ветер: