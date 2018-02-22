В кафе нашли подростка, сбежавшего из дома неделю назад

Парень был вместе с приятелем, который тоже решил податься «в бега».
В полицию обратилась 35-летняя харьковчанка, которая сообщила о том, что 15 февраля ее сын ушел из дома и не вернулся.
Для поиска 13-летнего беглеца проверялись его контакты и знакомые, проводилась отработка территории района и мест возможного пребывания разыскиваемого.
Полицейские нашли парня 20 февраля в помещении кафе на Московском проспекте.
С ним находился его товарищ сверстник, который в этот день не собирался возвращаться домой.
В настоящее время оба мальчика находятся в областном центре социально-психологической реабилитации детей. Никаких противоправных действий в отношении них совершено не было.
День мало подходит для спокойного ведения дел и, пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности).
Ночью мороз до 16–18°C. На протяжении суток будет стоять облачная погода, без существенных осадков. На дорогах гололедица.
В этот день в 1990 году правительство Великобритании опубликовало «Хартию жертв преступлений».
влажн.:
давл.:
ветер: