22.02.2018 16:29

В кафе нашли подростка, сбежавшего из дома неделю назад

Парень был вместе с приятелем, который тоже решил податься «в бега».



// Нацполиция

В полицию обратилась 35-летняя харьковчанка, которая сообщила о том, что 15 февраля ее сын ушел из дома и не вернулся.



Для поиска 13-летнего беглеца проверялись его контакты и знакомые, проводилась отработка территории района и мест возможного пребывания разыскиваемого.



Полицейские нашли парня 20 февраля в помещении кафе на Московском проспекте.

С ним находился его товарищ сверстник, который в этот день не собирался возвращаться домой.

В настоящее время оба мальчика находятся в областном центре социально-психологической реабилитации детей. Никаких противоправных действий в отношении них совершено не было.