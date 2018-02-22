Полицейские провели рейды по выявлению нарушений правил торговли спиртными напитками

В ходе проведения операции «Акциз» полицейские Немышлянского отдела полиции выявили факт торговли без марок акцизного сбора.
Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, правоохранители изъяли около 30 литров разливочных спиртных напитков и 75 бутылок объемом 0,5 литра из помещения, расположенного на улице Велозаводской.
«По выявленным фактам составлен административный протокол по ч. 1 ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) кодекса Украины об административных правонарушениях, - рассказал начальник Немишлянського отдела полиции Александр Козленко. - Его уже рассмотрено в судебном порядке. По решению суда назначен штраф в размере 850 гривен и уничтожение изъятого алкоголя.
День мало подходит для спокойного ведения дел и, пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности).
Ночью мороз до 16–18°C. На протяжении суток будет стоять облачная погода, без существенных осадков. На дорогах гололедица.
В этот день в 1990 году правительство Великобритании опубликовало «Хартию жертв преступлений».
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