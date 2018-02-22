Главная Новости Криминал и происшествия Полицейские провели рейды по выявлению нарушений правил торговли спиртными напитками
22.02.2018  18:59   

Полицейские провели рейды по выявлению нарушений правил торговли спиртными напитками

В ходе проведения операции «Акциз» полицейские Немышлянского отдела полиции выявили факт торговли без марок акцизного сбора.


kharkivpolice

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, правоохранители изъяли около 30 литров разливочных спиртных напитков и 75 бутылок объемом 0,5 литра из помещения, расположенного на улице Велозаводской.

«По выявленным фактам составлен административный протокол по ч. 1 ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) кодекса Украины об административных правонарушениях, - рассказал начальник Немишлянського отдела полиции Александр Козленко. - Его уже рассмотрено в судебном порядке. По решению суда назначен штраф в размере 850 гривен и уничтожение изъятого алкоголя.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  торговля, алкоголь, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.02 Криминал и происшествия В Харькове иностранцы торговали наркотиками 05.12 Общество В харьковском аэропорту прошла акция против торговли людьми (ФОТО) 01.08 Экономика и промышленность Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой вступило в силу
 
 

Видео

Мы просто обязаны решить проблемы заводчан. Геннадий Кернес провел выездной прием на ГП "Завод "Радиореле"
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 