22.02.2018 18:59

Полицейские провели рейды по выявлению нарушений правил торговли спиртными напитками

В ходе проведения операции «Акциз» полицейские Немышлянского отдела полиции выявили факт торговли без марок акцизного сбора.



kharkivpolice

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, правоохранители изъяли около 30 литров разливочных спиртных напитков и 75 бутылок объемом 0,5 литра из помещения, расположенного на улице Велозаводской.

«По выявленным фактам составлен административный протокол по ч. 1 ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) кодекса Украины об административных правонарушениях, - рассказал начальник Немишлянського отдела полиции Александр Козленко. - Его уже рассмотрено в судебном порядке. По решению суда назначен штраф в размере 850 гривен и уничтожение изъятого алкоголя.