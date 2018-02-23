23.02.2018 11:39

На Павловом Поле в горевшей квартире погибла женщина

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.



// ГСЧС

Пожар на первом этаже жилого девятиэтажного дома по проспекту Науки, 45а начался около пяти часов утра 23 февраля.



В однокомнатной квартире горел диван на площади 4 кв.м. В коридоре квартиры пожарные обнаружили находилось тело погибшей 70-летней хозяйки.



Пожар потушили в течение часа. На пожаре работали 2 единицы пожарной техники и 10 человек личного состава 1-й и 32-й Государственных пожарно-спасательных частей.