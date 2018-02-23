На Павловом Поле в горевшей квартире погибла женщина

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
Пожар на первом этаже жилого девятиэтажного дома по проспекту Науки, 45а начался около пяти часов утра 23 февраля.
В однокомнатной квартире горел диван на площади 4 кв.м. В коридоре квартиры пожарные обнаружили находилось тело погибшей 70-летней хозяйки.
Пожар потушили в течение часа. На пожаре работали 2 единицы пожарной техники и 10 человек личного состава 1-й и 32-й Государственных пожарно-спасательных частей.
День обещает быть наполнен впечатлениями, общением и способен принести массу положительных эмоций. Звезды советуют провести его в приятной компании.
Переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица.
23 февраля по новому стилю в народном календаре – Прохор Весновей; крестьяне верили, что в этот день начинался поворот на весну.
влажн.:
давл.:
ветер: