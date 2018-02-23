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23.02.2018  13:28   

На Харьковщине полиция пресекла незаконную порубку деревьев

Незаконных лесорубов задержали в лесополосе возле села Новая Гусаровка Балаклейского района.


// Нацполиция

Злоумышленниками оказались двое 17-летних жителей села Новая Гусаровка. Один из ребят уже имел проблемы с законом из-за имущественные преступления. Из объяснений лесорубов стало известно, что оба таким образом решили подзаработать.

На месте происшествия полицейские зафиксировали факт вырубки более десятка деревьев белой акации и клена.

Во время осмотра территории следователи изъяли три куба древесины различных пород, бензопилу и канистру с горючим.

Сейчас устанавливается сумма ущерба, нанесенного лесному фонду.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет с конфискацией незаконно добытого.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  вырубка леса, полиция, харьков
 
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