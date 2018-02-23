На Харьковщине полиция пресекла незаконную порубку деревьев

Незаконных лесорубов задержали в лесополосе возле села Новая Гусаровка Балаклейского района.
Злоумышленниками оказались двое 17-летних жителей села Новая Гусаровка. Один из ребят уже имел проблемы с законом из-за имущественные преступления. Из объяснений лесорубов стало известно, что оба таким образом решили подзаработать.
На месте происшествия полицейские зафиксировали факт вырубки более десятка деревьев белой акации и клена.
Во время осмотра территории следователи изъяли три куба древесины различных пород, бензопилу и канистру с горючим.
Сейчас устанавливается сумма ущерба, нанесенного лесному фонду.
По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет с конфискацией незаконно добытого.
День обещает быть наполнен впечатлениями, общением и способен принести массу положительных эмоций. Звезды советуют провести его в приятной компании.
Переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица.
23 февраля по новому стилю в народном календаре – Прохор Весновей; крестьяне верили, что в этот день начинался поворот на весну.
влажн.:
давл.:
ветер: