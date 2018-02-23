В квартире на Гагарина сгорел мужчина (ФОТО)

По предварительным данным, причиной пожара является неосторожное обращение с огнем при курении.
В два часа ночи 23 февраля загорелась квартира на четвертом этаже пятиэтажки по проспекту Гагарина, 195.
Еа тушение выезжал дежурный караул 2-й Государственной пожарной части ГСЧС в составе 2-х автоцистерн и 1-й автолестницы.
Когда спасатели прибыли на место, из горевшей квартиры шел густой дым. В одной из задымленных комнат пожарные нашли ее 66-летнего хозяина. Он уже не подавал признаков жизни.
Возгорание было в соседней комнате, его ликвидировали за 20 минут.
В результате пожара уничтожен диван и домашние вещи, повреждены облицовки стен и потолка на площади 10 кв.м. Окончательная ликвидация огня состоялась в 3:35.
День обещает быть наполнен впечатлениями, общением и способен принести массу положительных эмоций. Звезды советуют провести его в приятной компании.
Переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица.
23 февраля по новому стилю в народном календаре – Прохор Весновей; крестьяне верили, что в этот день начинался поворот на весну.
влажн.:
давл.:
ветер: