23.02.2018 13:03

В квартире на Гагарина сгорел мужчина (ФОТО)

По предварительным данным, причиной пожара является неосторожное обращение с огнем при курении.



// ГСЧС

В два часа ночи 23 февраля загорелась квартира на четвертом этаже пятиэтажки по проспекту Гагарина, 195.



Еа тушение выезжал дежурный караул 2-й Государственной пожарной части ГСЧС в составе 2-х автоцистерн и 1-й автолестницы.

Когда спасатели прибыли на место, из горевшей квартиры шел густой дым. В одной из задымленных комнат пожарные нашли ее 66-летнего хозяина. Он уже не подавал признаков жизни.



Возгорание было в соседней комнате, его ликвидировали за 20 минут.

В результате пожара уничтожен диван и домашние вещи, повреждены облицовки стен и потолка на площади 10 кв.м. Окончательная ликвидация огня состоялась в 3:35.