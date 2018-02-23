23.02.2018 12:48
На Харьковщине обокрали сельсовет
Мужчины не успели продать украденное, полицейские изъяли вещи и вернули их владельцу.
police.kharkov
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области, о совершении преступления сообщил председатель Мелиховского сельского совета.
Во время проведения оперативных мероприятий с помощью свидетельств местных жителей полицейские нашли людей, которые совершили кражу. Ими оказались местные жители 32 и 39 лет, ранее судимые за совершение аналогичных преступлений.
Установлено, что перед совершением кражи один из злоумышленников проник на территорию домовладения, чтобы убедиться, что в доме есть ценные вещи. Затем он предложил 39-летнему приятелю их похитить.
Из помещения украли изделия из металла, кухонный комбайн и пять чугунных батарей парового отопления.
Следователи отдела полиции открыли по данному факту уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит тюремное заключение сроком до 6 лет.