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23.02.2018  14:01   

Наркоторговец решил переквалифицироваться в продавца краденных автомобильных номеров

Неоднократно судимого харьковчанина задержали за 11 эпизодов мошенничества в отношении владельцев автомобилей.


// Нацполиция

С начала 2018 года в Холодногорский отдел полиции поступило несколько заявлений от автолюбителей, которые не обнаружили номера на своих машинах.

На лобовом стекле был лист бумаги с номером мобильного телефона. Позвонив по нему, автовладельцы получали от вымогателей номер карты, на которую необходимо перечислить средства, чтобы вернуть номера.

В трех случаях владельцы похищенных номеров перечислили средства на карту злоумышленнику.

Правоохранители Холодногорского отделения полиции установили личность мошенника. Им оказался 38-летний харьковчанин, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Следователь Холодногорского ОП сообщил задержанному о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 (законченное покушение на завладение чужим имуществом путем обмана) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3-х лет.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  мошенничество, полиция, харьков
 
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