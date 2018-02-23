Наркоторговец решил переквалифицироваться в продавца краденных автомобильных номеров

Неоднократно судимого харьковчанина задержали за 11 эпизодов мошенничества в отношении владельцев автомобилей.
С начала 2018 года в Холодногорский отдел полиции поступило несколько заявлений от автолюбителей, которые не обнаружили номера на своих машинах.
На лобовом стекле был лист бумаги с номером мобильного телефона. Позвонив по нему, автовладельцы получали от вымогателей номер карты, на которую необходимо перечислить средства, чтобы вернуть номера.
В трех случаях владельцы похищенных номеров перечислили средства на карту злоумышленнику.
Правоохранители Холодногорского отделения полиции установили личность мошенника. Им оказался 38-летний харьковчанин, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.
Следователь Холодногорского ОП сообщил задержанному о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 (законченное покушение на завладение чужим имуществом путем обмана) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3-х лет.
День обещает быть наполнен впечатлениями, общением и способен принести массу положительных эмоций. Звезды советуют провести его в приятной компании.
Переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица.
23 февраля по новому стилю в народном календаре – Прохор Весновей; крестьяне верили, что в этот день начинался поворот на весну.
влажн.:
давл.:
ветер: