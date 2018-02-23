23.02.2018 14:31

Россиянка оставила жителя Харьковщины без паспорта и денег

53-летняя гражданка Российской Федерации похитила из частного домовладения в Краснокутске документы и деньги.



// Нацполиция

С соответствующим заявлением в полицию обратился 55-летний местный житель. Он сообщил, что пока его не было дома, неизвестный проник в его дом и похитил паспорт и денежные средства.

Участковые офицеры полиции провели проверку ранее судимых лиц за аналогичные виды преступлений и установили, что к совершению кражи причастна ранее судимая 53-летняя жительница Российской Федерации. Похищенные деньги она планировала потратить на собственные нужды.



Вещественные доказательства изъяты.



Следователем Краснокутского отделения полиции Богодуховского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.