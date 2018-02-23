23.02.2018 19:30

В Харькове трое мужчин ограбили харьковчанина

Полиция Харьковщины разоблачила группу лиц за совершение разбойного нападения.



police.kharkov

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, правоохранители задержали мужчин, которые в январе этого года проникли в квартиру 20-летнего харьковчанина. Под угрозой применения ножа они заставили хозяина перечислить на свои карточки 180000 гривен.

Мужчины скрылись с места преступления, прихватив с собой еще две банковские карточки и золотую цепочку, принадлежащие потерпевшему.

В совершении ограбления полицейские подозревают троих жителей Луганской области 20, 26 и 37 лет.

В настоящее время установлено местонахождение двух фигурантов преступления. 20-летнего луганчанина они задержали в Киеве, его 26-летнего подельника - в городе Лисичанск.

Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Принимаются меры по установлению местонахождения третьего фигуранта.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Следствие продолжается.