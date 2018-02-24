На Харьковщине подросток обокрал женщину в кафе

В совершении преступления полицейские подозревают 15-летнего жителя поселка Краснокутск.
Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, сообщение о краже от местной жительницы. Женщина заявила о том, что неизвестные похитили у нее мобильный телефон в помещении кафе.
Во время досудебного расследования установлено, что потерпевшая находилась в местном кафе. Подросток воспользовался тем, что женщина оставила свой телефон на столе без присмотра, и похитил его.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Следствие продолжается.
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