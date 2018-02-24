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24.02.2018  17:42   

Авария в центре Харькова: два человека в больнице

Днём, 24 февраля, произошло ДТП возле ХНАТОБа


Фото: Алексей Тесаловский

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Илья Пшеничный.

«Кто виноват из увиденного не понятно», - пишет Пшеничный.

Из-за аварии одна сторона дороги в сторону ХОГА перекрыта.

 
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