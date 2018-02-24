Авария в центре Харькова: два человека в больнице

Днём, 24 февраля, произошло ДТП возле ХНАТОБа
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Илья Пшеничный.
«Кто виноват из увиденного не понятно», - пишет Пшеничный.
Из-за аварии одна сторона дороги в сторону ХОГА перекрыта.
Известная поговорка «своя рубашка ближе к телу» сегодня будет особенно актуальной. Если нужно работать в команде, четко обозначьте выгоду каждого.
Последние выходные зимы будут по-февральски морозными. Синоптики обещают небольшой снег, преимущественно в области.
Именно в этот день наши древние предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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