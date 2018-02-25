Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове в результате аварий погибли два человека
25.02.2018  11:55   

В Харькове в результате аварий погибли два человека

Дорожно-транспортные происшествия произошли сегодня утром.


police.kharkov
Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области.
 
25 февраля в 4.00 в пгт. Краснокутск 25-летний водитель автомобиля «Volkswagen» не справился с управлением и въехал в бетонный забор. От удара погиб 30-летний пассажир, сидевший на заднем сиденье. Водитель и еще один пассажир доставлены в больницу. Состояние их здоровья удовлетворительное.
 
Около 6.30 до работников патрульной полиции поступило сообщение о ДТП на переулке Банном, 2. Предварительно, водитель автомобиля «Skoda» совершил наезд на электроопору. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля сотрудники скорой медицинской помощи доставили в больницу.
 
Также около 6.50 до патрульной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на проспекте Гагарина, 105. По предварительной информации, водитель автомобиля «Фольксваген» столкнулся с электроопорой. В результате аварии 35-летний водитель автомобиля погиб.
 
Всего за минувшие сутки в Харькове и Харьковской области произошло 43 дорожно-транспортных происшестви1. В результате аварий 1 человек пострадал, две - погибли.
 
24 февраля около 22.00 в селе Тарановка Змиевского района 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ» совершал маневр обгона и совершил наезд на пешехода. От полученных травм 29-летний пострадавший погиб на месте аварии.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  авария, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.02 Криминал и происшествия Авария в центре Харькова: два человека в больнице 24.02 Криминал и происшествия ДТП на Харьковщине: погиб пешеход 23.02 ЖКХ Авария на тепломагистрали по улице Шатиловской устранена, – горсовет
 
 

Видео

Опыт Харькова во внедрении инновационных проектов и админуслугах изучают представители Ассоциации городов Украины
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 