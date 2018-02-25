25.02.2018 11:55

В Харькове в результате аварий погибли два человека

Дорожно-транспортные происшествия произошли сегодня утром.



police.kharkov

Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области.

25 февраля в 4.00 в пгт. Краснокутск 25-летний водитель автомобиля «Volkswagen» не справился с управлением и въехал в бетонный забор. От удара погиб 30-летний пассажир, сидевший на заднем сиденье. Водитель и еще один пассажир доставлены в больницу. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Около 6.30 до работников патрульной полиции поступило сообщение о ДТП на переулке Банном, 2. Предварительно, водитель автомобиля «Skoda» совершил наезд на электроопору. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля сотрудники скорой медицинской помощи доставили в больницу.

Также около 6.50 до патрульной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на проспекте Гагарина, 105. По предварительной информации, водитель автомобиля «Фольксваген» столкнулся с электроопорой. В результате аварии 35-летний водитель автомобиля погиб.

Всего за минувшие сутки в Харькове и Харьковской области произошло 43 дорожно-транспортных происшестви1. В результате аварий 1 человек пострадал, две - погибли.

24 февраля около 22.00 в селе Тарановка Змиевского района 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ» совершал маневр обгона и совершил наезд на пешехода. От полученных травм 29-летний пострадавший погиб на месте аварии.