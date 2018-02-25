Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове разыскали пропавшего подростка
25.02.2018  14:10   

В Харькове разыскали пропавшего подростка

Никаких противоправных действий в отношении малолетнего совершено не было.


police.kharkov

Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области.

23 февраля в 20.13 в Слободской отдел полиции обратились родители 15-летнего мальчика. Они заявили о том, что их сын утром пошел в школу и не вернулся.

24 фераля около 15.00 в полицию позвонили работники железнодорожной станции, которые сообщили об обнаружении разыскиваемого.

Работники полиции провели с парнем профилактическую беседу. В отношении родителей решается вопрос о привлечении их к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  полиция, розыск, харьков
 
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