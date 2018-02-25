В Харькове разыскали пропавшего подростка

Никаких противоправных действий в отношении малолетнего совершено не было.
Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области.
23 февраля в 20.13 в Слободской отдел полиции обратились родители 15-летнего мальчика. Они заявили о том, что их сын утром пошел в школу и не вернулся.
24 фераля около 15.00 в полицию позвонили работники железнодорожной станции, которые сообщили об обнаружении разыскиваемого.
Работники полиции провели с парнем профилактическую беседу. В отношении родителей решается вопрос о привлечении их к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
День непредсказуемых эмоциональных метаморфоз, когда лед вдруг способен превратиться в пламень, скука – в неподдельный интерес, а ненависть – в любовь (или наоборот).
Последние выходные зимы будут по-февральски морозными. Синоптики обещают небольшой снег, преимущественно в области.
По народному календарю сегодня Алексей Рыбный.
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ветер: