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25.02.2018  14:19   

Обокрал мужчину и требовал вознаграждение: полицейские задержали подозреваемого

Накануне поздно вечером харьковские патрульные получили вызов на улицу Шевченко.


kharkivpolice

Об этом заявили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Пообщавшись с заявителем, полицейские выяснили, что недавно у него похитили из автомобиля сумку с личными вещами и документами. Впоследствии пострадавшему позвонил неизвестный с предложением вернуть похищенные вещи за вознаграждение.

Правоохранители совместно с заявителем последовали на место встречи, где обнаружили мужчину с сумкой и документами потерпевшего. Для выяснения всех обстоятельств патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. Обнаруженного мужчину передали следователям.

Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  автомобиль, кража, харьков
 
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