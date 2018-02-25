Обокрал мужчину и требовал вознаграждение: полицейские задержали подозреваемого

Накануне поздно вечером харьковские патрульные получили вызов на улицу Шевченко.
Об этом заявили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
Пообщавшись с заявителем, полицейские выяснили, что недавно у него похитили из автомобиля сумку с личными вещами и документами. Впоследствии пострадавшему позвонил неизвестный с предложением вернуть похищенные вещи за вознаграждение.
Правоохранители совместно с заявителем последовали на место встречи, где обнаружили мужчину с сумкой и документами потерпевшего. Для выяснения всех обстоятельств патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. Обнаруженного мужчину передали следователям.
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