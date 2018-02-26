26.02.2018 11:21

Под Харьковом произошло двойное ограбление

В Красноградском районе злоумышленники дважды ограбили своего знакомого.



// Нацполиция

Вечером 22 февраля врачи скорой помощи сообщили в полицию об избитом пацинте.



Пострадавшим оказался 62-летний житель одного из населенных пунктов района. Он пояснил, что побои ему нанесли двое односельчан.



Полицейские выяснили, что накануне пострадавший устролил у мебя дома попойку. Во время застолья новые знакомые набросились на хозяина, избили его и завладели имуществом - плазменным телевизором, DVD-проигрывателем, мобильным телефоном и другими ценными вещами. Мужчина не стал обращаться с заявлением в милицию.



На следующий день воры снова пришли к потерпевшему, избили и пытались вынести из дома стиральную машину. Мужчина успел убежать к соседу и с его телефона вызвал скорую и полицию.



За совершение преступлений сотрудники следственно-оперативной группы Красноградского отдела полиции задержали двух жителей села 35 и 33 лет.



Следователем возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч.2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.



Мужчинам объявлено о подозрении в совершении преступлений и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста. Следственные действия продолжаются.