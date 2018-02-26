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26.02.2018  11:30   

Утром возле Metro пострадала пассажирка Lanos (ФОТО)

Авария произошла около шести часов утра 26 февраля на проспекте Гагарина 187/1.


// Патрульная полиция

Водитель автомобиля Daewoo Lanos совершил наезд на шлагбаум, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Пострадавшую в результате происшествия пассажирку автомобиля Daewoo медики госпитализировали в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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