Утром возле Metro пострадала пассажирка Lanos (ФОТО)

Авария произошла около шести часов утра 26 февраля на проспекте Гагарина 187/1.
Водитель автомобиля Daewoo Lanos совершил наезд на шлагбаум, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Пострадавшую в результате происшествия пассажирку автомобиля Daewoo медики госпитализировали в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
Если вы хотите, чтобы день прошел позитивно, постарайтесь с самого утра держать себя в руках и не поддаваться эмоциям.
Утром и вечером небо затянет облаками, днем может выглянуть солнце. Без осадков. На дорогах гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
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