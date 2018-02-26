Бабушка сдала полиции приятеля-наркомана внука

22-летний харьковчанин пришел в гости со свертком спайсов и бутылкой неизвестной жидкости.
В Киевский отдел полиции позвонила пожилая женщина. Она сообщила, что заметила у приятеля ее внука вещества, похожие на наркотические.
Как выяснилось, 22-летний парень с признаками наркотического опьянения принес с собой свертки с наркотическим веществом и пластиковую бутылку с неизвестным веществом. Из объяснений парня стало известно, что в пакетах находятся «спайсы».
Полицейские изъяли и отправили на исследование бумажные свертки и один полиэтиленовый пакет с измельченным веществом растительного происхождения коричневого цвета.
Следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Если вы хотите, чтобы день прошел позитивно, постарайтесь с самого утра держать себя в руках и не поддаваться эмоциям.
Утром и вечером небо затянет облаками, днем может выглянуть солнце. Без осадков. На дорогах гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
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