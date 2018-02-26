26.02.2018 14:02

«Гость с юга» избил и ограбил харьковчанина у подъезда дома

У мужчины сорвали с шеи золотую цепочку, забрали из куртки мобильный телефон и деньги.



// Нацполиция

В Холодногорский отдел полиции обратился 26-летний мужчина. Он сообщил, что на улице возле подъезда на него напал неизвестный, избил, сорвал с шеи золотую цепочку, забрал из куртки мобильный телефон и деньги.



Правоохранители установили личность нападавшего. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 20-летний гражданин Азербайджана, проживающий в городе Киев.



По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство по ч.2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет. Мужчине сообщено о подозрении в совершении грабежа.



Сейчас полицейские устанавливают его причастность к совершению других преступлений на территории Харькова и Киева.