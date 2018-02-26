Безработные из Южного организовали преступный бизнес

Мужчины задержаны за ряд краж.
С начала года в полицию города Южный начали поступать заявления пострадавших о краже металла.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали 38-ми и 36-летних безработных местных жителей, один из которых ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств.
Полицейские доказали их причастность к совершению краж. Своими действиями злоумышленники нанесли потерпевшим материальный ущерб на сумму около 10 000 гривен.
Часть похищенных вещей подозреваемые успели сдать в пункт приема металлолома, а деньги потратили на собственные нужды.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.
Если вы хотите, чтобы день прошел позитивно, постарайтесь с самого утра держать себя в руках и не поддаваться эмоциям.
Утром и вечером небо затянет облаками, днем может выглянуть солнце. Без осадков. На дорогах гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
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