26.02.2018 13:30

Безработные из Южного организовали преступный бизнес

Мужчины задержаны за ряд краж.



// Facebook

С начала года в полицию города Южный начали поступать заявления пострадавших о краже металла.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали 38-ми и 36-летних безработных местных жителей, один из которых ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств.



Полицейские доказали их причастность к совершению краж. Своими действиями злоумышленники нанесли потерпевшим материальный ущерб на сумму около 10 000 гривен.



Часть похищенных вещей подозреваемые успели сдать в пункт приема металлолома, а деньги потратили на собственные нужды.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.