Главная Новости Криминал и происшествия Безработные из Южного организовали преступный бизнес
26.02.2018  13:30   

Безработные из Южного организовали преступный бизнес

Мужчины задержаны за ряд краж.


// Facebook

С начала года в полицию города Южный начали поступать заявления пострадавших о краже металла.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали 38-ми и 36-летних  безработных местных жителей, один из которых ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств.

Полицейские доказали их причастность к совершению краж. Своими действиями злоумышленники нанесли потерпевшим материальный ущерб на сумму около 10 000 гривен.

Часть похищенных вещей подозреваемые успели сдать в пункт приема металлолома, а деньги потратили на собственные нужды.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.02 Криминал и происшествия Обокрал мужчину и требовал вознаграждение: полицейские задержали подозреваемого 24.02 Криминал и происшествия На Харьковщине подросток обокрал женщину в кафе 23.02 Криминал и происшествия На Харьковщине мужчина обокрал агрофирму
 
 

Видео

В городе за средства Мирового Банка поменяют 30 км сетей КП "ХТС"
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 