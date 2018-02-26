Возле «Победы» – серьезное ДТП на трамвайных путях (ФОТО)

Авария произошла около половины первого дня 26 февраля на перекрестке проспектов Людвига Свободы и Победы.
Там столкнулись автомобили Mersedes и ВАЗ 2109, сообщили в патрульной полиции.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пассажир автомобиля ВАЗ, медики госпитализировали его в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
Если вы хотите, чтобы день прошел позитивно, постарайтесь с самого утра держать себя в руках и не поддаваться эмоциям.
Утром и вечером небо затянет облаками, днем может выглянуть солнце. Без осадков. На дорогах гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
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