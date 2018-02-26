В Харькове трое неизвестных напали и ограбили мужчину

Трое неизвестных мужчин силой завладели мобильным тeлeфоном заявителя, после чего сбежали.
Если вы хотите, чтобы день прошел позитивно, постарайтесь с самого утра держать себя в руках и не поддаваться эмоциям.
Утром и вечером небо затянет облаками, днем может выглянуть солнце. Без осадков. На дорогах гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
влажн.:
давл.:
ветер: