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26.02.2018  17:45   

На Харьковщине мужчина попал в больницу с обморожением тела

По данным врачей, пострадавший получил обморожение III степени. Он госпитализирован в хирургическое отделение больницы. Сейчас решается вопрос о ампутации ноги и руки.


kharkivpolice
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области, происшествие произошло утром 24 февраля. 
 
Как выяснилось, 23 февраля 40-летний мужчина находился у своих родственников в другом селе. После употребления спиртных напитков он покинул их дом и решил пешком пойти домой. Сколько шел, пострадавший не помнит. Очнулся он под утро с ощущением боли в конечностях рук и ног. Из последних сил он пришел в деревню, где его увидели односельчане и вызвали скорую помощь.
 
Информация о происшествии внесена в журнал единого учета Изюмского отдела полиции.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  обморожение, харьков
 
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