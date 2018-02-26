26.02.2018 17:45

На Харьковщине мужчина попал в больницу с обморожением тела

По данным врачей, пострадавший получил обморожение III степени. Он госпитализирован в хирургическое отделение больницы. Сейчас решается вопрос о ампутации ноги и руки.



kharkivpolice

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области, происшествие произошло утром 24 февраля.

Как выяснилось, 23 февраля 40-летний мужчина находился у своих родственников в другом селе. После употребления спиртных напитков он покинул их дом и решил пешком пойти домой. Сколько шел, пострадавший не помнит. Очнулся он под утро с ощущением боли в конечностях рук и ног. Из последних сил он пришел в деревню, где его увидели односельчане и вызвали скорую помощь.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета Изюмского отдела полиции.