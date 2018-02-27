27.02.2018 10:30

В Григоровском бору нашли труп женщины (ФОТО)

Правоохранители устанавливают личность умершей.



// Нацполиция

Тело неизвестной женщины обнаружено 23 февраля по проспекту Любови Малой в Григорьевском бору, у здания старого бассейна.



На вид погибшей 60-65 лет. Одета в коричневую шубу, синие джинсовые брюки, черные кроссовки и шапку.



«Если вам известна какая-либо информация о личности умершей, просим сообщить ее в Новобаварский отдел полиции по телефонам: 370-21-25, 370-41-30, 102 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.