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27.02.2018  10:30   

В Григоровском бору нашли труп женщины (ФОТО)

Правоохранители устанавливают личность умершей.


// Нацполиция

Тело неизвестной женщины обнаружено 23 февраля по проспекту Любови Малой в Григорьевском бору, у здания старого бассейна.

На вид погибшей 60-65 лет. Одета в коричневую шубу, синие джинсовые брюки, черные кроссовки и шапку.

«Если вам известна какая-либо информация о личности умершей, просим сообщить ее в Новобаварский отдел полиции по телефонам: 370-21-25, 370-41-30, 102 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  труп, полиция, харьков
 
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