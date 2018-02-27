27.02.2018 10:48

Пьяный водитель спровоцировал ДТП и пытался скрыться

Столкновение произошло около одиннадцати часов вечера 26 февраля на перекрестке улицы Академика Павлова и Юбилейного проспекта.



// Патрульная полиция

Один из автомобилей скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, сообщили в патрульной полиции.

Полицейские установили, что водитель автомобиля Ваз 21154 не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем Ваз 21099, после чего уехал с места ДТП.



Правоохранители передали ориентировки по автомобилю и около полуночи в районе дома 127 по Салтовскому шоссе полисмены обнаружили разыскиваемый автомобиль.



Остановив машину, полицейские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. В присутствии двух понятых гражданин отказался от любого прохождения по определению состояния алкогольного опьянения.



На водителя ВАЗ 21154 составили протоколы по статье 124 (ДТП), 122-4 (Покинул место ДТП) и часть 1 статьи 130 (Отказ от прохождения на состояние алкогольного опьянения).

Автомобиль был эвакуирован на штрафплощадку.