27.02.2018 11:01

У подъезда дома на Алексеевке подожгли припаркованный внедорожник. Пострадали четырехколесные «соседи»

Поджог произошел поздно вечером 26 февраля во дворе девятиэтажного жилого дома по проспекту Победы, 66д.



// ГСЧС

В 23:08 спасателям сообщили, что там горит внедорожник Аcurа MDX.



На тушение выезжали два отделения службы спасения на автоцистернах. Возгорание было ликвидировано в течение получаса.

В Аcurа полностью уничтожен моторный отсек и салон. Площадь пожара составляла около 5 кв.м.

По обе стороны вплотную к внедорожнику стояли автомобили ВАЗ 2101 и Peugeot 308. От высокой температуры в легковушках повреждены соответственно правый и левый бока (двери, крылья, фары).



По предварительным данным причиной пожара является занос открытого источника зажигания извне.

Правоохранители проводят соответствующие следственные действия.