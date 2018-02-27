Главная Новости Криминал и происшествия У подъезда дома на Алексеевке подожгли припаркованный внедорожник. Пострадали четырехколесные «соседи»
27.02.2018  11:01   

У подъезда дома на Алексеевке подожгли припаркованный внедорожник. Пострадали четырехколесные «соседи»

Поджог произошел поздно вечером 26 февраля во дворе девятиэтажного жилого дома по проспекту Победы, 66д.


// ГСЧС

В 23:08 спасателям сообщили, что там горит внедорожник Аcurа MDX.

На тушение выезжали два отделения службы спасения на автоцистернах. Возгорание было ликвидировано в течение получаса.

В Аcurа полностью уничтожен моторный отсек и салон. Площадь пожара составляла около 5 кв.м.

По обе стороны вплотную к внедорожнику стояли автомобили ВАЗ 2101 и Peugeot 308. От высокой температуры в легковушках повреждены соответственно правый и левый бока (двери, крылья, фары).

По предварительным данным причиной пожара является занос открытого источника зажигания извне.

Правоохранители проводят соответствующие следственные действия.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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