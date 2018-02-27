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27.02.2018  12:30   

На Харьковщине женщина чуть не убила своего сожителя

За совершение покушения на убийство задержана 50-летняя женщина.


// Нацполиция

В Золочевскую больницу доставили мужчину в тяжелом состоянии с ножевым ранением. Медики сообщили о происшествии в полицию.

Как установили правоохранители, ранение пострадавшему нанесла 50-летняя сожительница. Между ними возникла ссора, женщина взяла нож и воткнула мужчине в живот.

Вещественные доказательства изъяты.

Следователь открыл уголовное производство по ч. 3 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Женщину задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следствие продолжается.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  нож, полиция, харьков
 
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