На Харьковщине женщина чуть не убила своего сожителя

За совершение покушения на убийство задержана 50-летняя женщина.
В Золочевскую больницу доставили мужчину в тяжелом состоянии с ножевым ранением. Медики сообщили о происшествии в полицию.
Как установили правоохранители, ранение пострадавшему нанесла 50-летняя сожительница. Между ними возникла ссора, женщина взяла нож и воткнула мужчине в живот.
Вещественные доказательства изъяты.
Следователь открыл уголовное производство по ч. 3 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.
Женщину задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следствие продолжается.
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