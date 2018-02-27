Две иномарки не поделили пустую дорогу

Авария произошла вечером 26 февраля.
Около половины восьмого вечера на улице Танкопия столкнулись автомобили Ford Sierra и Chevrolet Aveо.
В результате дорожно-транспортного происшествия травмированных нет.
Полицейские установили, что водитель Ford’а при выезде из двора дома 17 не предоставил преимущества в движении автомобилю Chevrolet, который двигался по улице Танкопия, и совершил с ним столкновение.
Полицейские составили протокол по статье 124 КУоАП на водителя автомобиля Ford.
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На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Днем ожидается мелкий снег, вечером возможна метель.
В 1932 году в составе УССР созданы Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.
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