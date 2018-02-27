27.02.2018 13:01

Две иномарки не поделили пустую дорогу

Авария произошла вечером 26 февраля.



// Патрульная полиция

Около половины восьмого вечера на улице Танкопия столкнулись автомобили Ford Sierra и Chevrolet Aveо.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмированных нет.



Полицейские установили, что водитель Ford’а при выезде из двора дома 17 не предоставил преимущества в движении автомобилю Chevrolet, который двигался по улице Танкопия, и совершил с ним столкновение.

Полицейские составили протокол по статье 124 КУоАП на водителя автомобиля Ford.