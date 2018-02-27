Подросток избил приятеля и отобрал телефон

Несовершеннолетнего задержали за грабеж.
Инцидент произошел 25 февраля около 22:30 на улице Астрономической.
Между двумя 16-летними парнями произошел конфликт. Один из них нанес несколько ударов в лицо другому. Тот упал на землю и уронил свой телефон. Злоумышленник схватил его и убежал.
Полиция задержала школьника через несколько часов. Вещественное доказательство изъято.
По данному факту следственным отделом Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 6 лет.
Неожиданные решения и спонтанные шаги могут оказаться эффективными. Воспользуйтесь шансом впустить в свою жизнь что-то новое и интригующее.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Днем ожидается мелкий снег, вечером возможна метель.
В 1932 году в составе УССР созданы Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.
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