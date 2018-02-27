27.02.2018 13:28

Подросток избил приятеля и отобрал телефон

Несовершеннолетнего задержали за грабеж.



// Нацполиция

Инцидент произошел 25 февраля около 22:30 на улице Астрономической.

Между двумя 16-летними парнями произошел конфликт. Один из них нанес несколько ударов в лицо другому. Тот упал на землю и уронил свой телефон. Злоумышленник схватил его и убежал.



Полиция задержала школьника через несколько часов. Вещественное доказательство изъято.



По данному факту следственным отделом Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 6 лет.