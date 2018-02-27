В Харькове прикрыли точку сбыта контрабандного элитного алкоголя

Изъято алкоголя примерно на 400 тысяч гривен.
Факт хранения и реализации незаконно ввезенных на территорию Украины элитных ликеро-водочных изделий иностранного производства выявлен в ходе операции «Акциз-2018».
Изобретательная гражданка через магазин и Интернет осуществляла хранение и реализацию безакцизного алкоголя иностранного производства. Кроме того, она не была зарегистрирована как субъект предпринимательской деятельности и у нее отсутствовала лицензия на право осуществления розничной торговлей ликеро-водочными изделиями.
Фискалы изъяли 715 бутылок контрабандного элитного алкоголя ориентировочной стоимостью 406 тысяч гривен.
В настоящее время осуществляются мероприятия по установлению полного круга лиц, причастных к противоправной деятельности, устанавливаются каналы поставок контрабандной продукции на территорию Харьковской области.
Неожиданные решения и спонтанные шаги могут оказаться эффективными. Воспользуйтесь шансом впустить в свою жизнь что-то новое и интригующее.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Днем ожидается мелкий снег, вечером возможна метель.
В 1932 году в составе УССР созданы Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.
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