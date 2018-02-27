27.02.2018 15:32

В Харькове прикрыли точку сбыта контрабандного элитного алкоголя

Изъято алкоголя примерно на 400 тысяч гривен.



// ГФС

Факт хранения и реализации незаконно ввезенных на территорию Украины элитных ликеро-водочных изделий иностранного производства выявлен в ходе операции «Акциз-2018».



Изобретательная гражданка через магазин и Интернет осуществляла хранение и реализацию безакцизного алкоголя иностранного производства. Кроме того, она не была зарегистрирована как субъект предпринимательской деятельности и у нее отсутствовала лицензия на право осуществления розничной торговлей ликеро-водочными изделиями.



Фискалы изъяли 715 бутылок контрабандного элитного алкоголя ориентировочной стоимостью 406 тысяч гривен.



В настоящее время осуществляются мероприятия по установлению полного круга лиц, причастных к противоправной деятельности, устанавливаются каналы поставок контрабандной продукции на территорию Харьковской области.