27.02.2018 17:47

В Харькове сын-наркоман обокрал свою мать

33-летнему харьковчанину сообщено о подозрении в совершении данного преступления.



kharkivpolice

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, в полицию обратилась женщина. Она сообщила, что во время ее отсутствия сын вынес из дома чугунную ванну, стиральную машинку, электрическую плиту, после чего скрылся. Вещи он сдал в пункт приема металлолома.

Ранее мужчина неоднократно попадал в поле зрения полиции. Он долгое время употребляет наркотики, нигде не работает и несколько раз привлекался к уголовной ответственности.

Имущественные преступления мужчина совершал, чтобы раздобыть деньги на наркотики.

В ходе проведения розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение пропавшего. Мужчина находился в больнице, надеясь таким образом скрыться от правоохранителей и избежать последствий своего поступка.

Полицейские также установили, что он причастен к совершению грабежа. 14 февраля на проспекте Тракторостроителей он выхватил из кармана пожилого мужчины кошелек, в котором находились тысячи гривен. Деньги потратил на собственные нужды.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится в следственном изоляторе.