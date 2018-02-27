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27.02.2018  17:47   

В Харькове сын-наркоман обокрал свою мать

33-летнему харьковчанину сообщено о подозрении в совершении данного преступления.


kharkivpolice
Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, в полицию обратилась женщина. Она сообщила, что во время ее отсутствия сын вынес из дома чугунную ванну, стиральную машинку, электрическую плиту, после чего скрылся. Вещи он сдал в пункт приема металлолома.
 
Ранее мужчина неоднократно попадал в поле зрения полиции. Он долгое время употребляет наркотики, нигде не работает и несколько раз привлекался к уголовной ответственности.
 
Имущественные преступления мужчина совершал, чтобы раздобыть деньги на наркотики.
 
В ходе проведения розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение пропавшего. Мужчина находился в больнице, надеясь таким образом скрыться от правоохранителей и избежать последствий своего поступка.
 
Полицейские также установили, что он причастен к совершению грабежа. 14 февраля на проспекте Тракторостроителей он выхватил из кармана пожилого мужчины кошелек, в котором находились тысячи гривен. Деньги потратил на собственные нужды.
 
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится в следственном изоляторе.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  кража, харьков
 
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