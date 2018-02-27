Информация о заминировании торгового цента на Окружной не подтвердилась

Из торгового центра эвакуировали 1300 человек.
Как сообщает ГУНП Харьковской области, эксперты осмотрели 30000 кв. метров помещений, 2800 кв. метров территории и никаких взрычатых веществ обнаружено не было.
Напомним, что сообщение о якобы заложенной взрывчатке в здание, расположенного по адресу: Кольцевой Шлях, 4-А, поступило в полицию сегодня в 15.50.
Для проверки информации на место выезжала следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции и эксперты взрывотехнического управления. Никаких опасных предметов полицейские не обнаружили.
Принимаются меры по установлению лица, сделавшего ложное сообщение о заминировании.
Неожиданные решения и спонтанные шаги могут оказаться эффективными. Воспользуйтесь шансом впустить в свою жизнь что-то новое и интригующее.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Днем ожидается мелкий снег, вечером возможна метель.
В 1932 году в составе УССР созданы Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.
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