Главная Новости Криминал и происшествия Информация о заминировании торгового цента на Окружной не подтвердилась
27.02.2018  19:45   

Информация о заминировании торгового цента на Окружной не подтвердилась

Из торгового центра эвакуировали 1300 человек.


kharkivpolice

Как сообщает ГУНП Харьковской области, эксперты осмотрели 30000 кв. метров помещений, 2800 кв. метров территории и никаких взрычатых веществ обнаружено не было.

Напомним, что сообщение о якобы заложенной взрывчатке в здание, расположенного по адресу: Кольцевой Шлях, 4-А, поступило в полицию сегодня в 15.50.

Для проверки информации на место выезжала следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции и эксперты взрывотехнического управления. Никаких опасных предметов полицейские не обнаружили.

Принимаются меры по установлению лица, сделавшего ложное сообщение о заминировании. 

Источник:   ГУНП
 Тэги:  замирование, харьков
 
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