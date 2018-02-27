27.02.2018 19:45

Информация о заминировании торгового цента на Окружной не подтвердилась

Из торгового центра эвакуировали 1300 человек.



kharkivpolice

Как сообщает ГУНП Харьковской области, эксперты осмотрели 30000 кв. метров помещений, 2800 кв. метров территории и никаких взрычатых веществ обнаружено не было.

Напомним, что сообщение о якобы заложенной взрывчатке в здание, расположенного по адресу: Кольцевой Шлях, 4-А, поступило в полицию сегодня в 15.50.

Для проверки информации на место выезжала следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции и эксперты взрывотехнического управления. Никаких опасных предметов полицейские не обнаружили.

Принимаются меры по установлению лица, сделавшего ложное сообщение о заминировании.