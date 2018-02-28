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28.02.2018  10:22   

На Салтовском – тройное ДТП. Есть пострадавшие (ФОТО)

Авария произошла около десяти часов вечера 27 февраля на улице Героев Труда, 2.


// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, там столкнулись три автомобиля, ехавших в одном направлении: Volkswagen Jetta, Renault traffic и Daewoo lanos.

Водителя автомобиля Volkswagen и пассажира Daewoo бригада скорой медицинской помощи госпитализировала в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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