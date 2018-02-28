На Салтовском – тройное ДТП. Есть пострадавшие (ФОТО)

Авария произошла около десяти часов вечера 27 февраля на улице Героев Труда, 2.
Как сообщили в патрульной полиции, там столкнулись три автомобиля, ехавших в одном направлении: Volkswagen Jetta, Renault traffic и Daewoo lanos.
Водителя автомобиля Volkswagen и пассажира Daewoo бригада скорой медицинской помощи госпитализировала в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.
Будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
Последний день зимы будет снежным: ночью сильные осадки, днем – небольшие, которые усилятся к вечеру. Метель, снежные заносы, на дорогах гололедица. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
28 февраля 2008 года в календаре официальных праздников появился День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины.
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