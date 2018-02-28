У поселка Жуковского – ДТП-«паровозик»

Столкновение произошло около 11 часов утра 28 февраля на перекрестке Белгородского шоссе и улицы Академика Проскуры.
По предварительной информациеи, водитель автомобиля Toyota Yaris не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем Skoda, который двигался впереди. В результате последний совершил столкновение с автомобилем Daewoo Sens.
Травмированных в дорожно-транспортном происшествии нет.
Патрульные составили протокол по статье 124 КУоАП на водителя автомобиля Toyota.
Вину водителя определит суд.
Будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
Последний день зимы будет снежным: ночью сильные осадки, днем – небольшие, которые усилятся к вечеру. Метель, снежные заносы, на дорогах гололедица. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
28 февраля 2008 года в календаре официальных праздников появился День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины.
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