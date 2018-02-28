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28.02.2018  11:38   

У поселка Жуковского – ДТП-«паровозик»

Столкновение произошло около 11 часов утра 28 февраля на перекрестке Белгородского шоссе и улицы Академика Проскуры.


// Патрульная полиция

По предварительной информациеи, водитель автомобиля Toyota Yaris не выбрал безопасную дистанцию ​​и совершил столкновение с автомобилем Skoda, который двигался впереди. В результате последний совершил столкновение с автомобилем Daewoo Sens.

Травмированных в дорожно-транспортном происшествии нет.

Патрульные составили протокол по статье 124 КУоАП на водителя автомобиля Toyota.

Вину водителя определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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