Из-за заискрившейся розетки сгорела квартира на Алексеевке

Около полуночи 27 февраля пожарных вызвали на проспект Победы, 56.
Там горела квартира на третьем этаже девятиэтажки.
Пожарных вызвала хозяйка квартиры, которая заметила возгорание от электрической розетки за шкафом в комнате.
На тушение выезжали два отделения 32-й Государственных пожарно-спасательной части. На месте пожарные увидели, что в квартире горит шкаф и домашние вещи. Спасатели быстро потушили пламя, не дав распространиться на весь периметр квартиры.
На полную ликвижацию. пожара у огнеборцев ушло около часа. Предварительная причина его возникновения - короткое замыкание электропроводки.
Будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
Последний день зимы будет снежным: ночью сильные осадки, днем – небольшие, которые усилятся к вечеру. Метель, снежные заносы, на дорогах гололедица. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
28 февраля 2008 года в календаре официальных праздников появился День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины.
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