28.02.2018 11:59

Из-за заискрившейся розетки сгорела квартира на Алексеевке

Около полуночи 27 февраля пожарных вызвали на проспект Победы, 56.



// ГСЧС

Там горела квартира на третьем этаже девятиэтажки.



Пожарных вызвала хозяйка квартиры, которая заметила возгорание от электрической розетки за шкафом в комнате.



На тушение выезжали два отделения 32-й Государственных пожарно-спасательной части. На месте пожарные увидели, что в квартире горит шкаф и домашние вещи. Спасатели быстро потушили пламя, не дав распространиться на весь периметр квартиры.



На полную ликвижацию. пожара у огнеборцев ушло около часа. Предварительная причина его возникновения - короткое замыкание электропроводки.