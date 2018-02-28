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28.02.2018  11:59   

Из-за заискрившейся розетки сгорела квартира на Алексеевке

Около полуночи 27 февраля пожарных вызвали на проспект Победы, 56.


// ГСЧС

Там горела квартира на третьем этаже девятиэтажки.

Пожарных вызвала хозяйка квартиры, которая заметила возгорание от электрической розетки за шкафом в комнате.

На тушение выезжали два отделения 32-й Государственных пожарно-спасательной части. На месте пожарные увидели, что в квартире горит шкаф и домашние вещи. Спасатели быстро потушили пламя, не дав распространиться на весь периметр квартиры.

На полную ликвижацию. пожара у огнеборцев ушло около часа. Предварительная причина его возникновения - короткое замыкание электропроводки.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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