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28.02.2018  12:24   

На Журавлевском мосту – ДТП с пострадавшим (ФОТО)

Авария произошла 28 февраля около 11.40 на улице Героев Труда. 2.


// Патрульная полиция

Там столкнулись автомобили Daewoo и Hyundai, сообщили в патрульной полиции.

Пострадавшего пассажира автомобиля Daewoo медики госпитализировали в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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