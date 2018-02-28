Две легковушки устроили затор на Московском проспекте

Около 11 часов утра 28 февраля в районе дома 48 по Московскому проспекту произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших.
По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2105, выезжая на проспект, не предоставил преимущества в движении автомобилю Honda, который двигался по главной дороге.
От оформлeння патрульными ДТП воде и отказались и самостоятельно на месте составили европротокол.
Будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
Последний день зимы будет снежным: ночью сильные осадки, днем – небольшие, которые усилятся к вечеру. Метель, снежные заносы, на дорогах гололедица. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
28 февраля 2008 года в календаре официальных праздников появился День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины.
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