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28.02.2018  13:02   

Две легковушки устроили затор на Московском проспекте

Около 11 часов утра 28 февраля в районе дома 48 по Московскому проспекту произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2105, выезжая на проспект, не предоставил преимущества в движении автомобилю Honda, который двигался по главной дороге.

От оформлeння патрульными ДТП воде и отказались и самостоятельно на месте составили европротокол.

Тэги:  дтп, харьков
 
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