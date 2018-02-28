28.02.2018 13:02

Две легковушки устроили затор на Московском проспекте

Около 11 часов утра 28 февраля в районе дома 48 по Московскому проспекту произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2105, выезжая на проспект, не предоставил преимущества в движении автомобилю Honda, который двигался по главной дороге.



От оформлeння патрульными ДТП воде и отказались и самостоятельно на месте составили европротокол.