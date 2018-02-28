28.02.2018 13:29

Преступное трио квартирных воров промышляло на Салтовке

Кражами занимался 30-летний мужчина, а его 28 и 26-летний подельники реализовывали имущество.



// Нацполиция

Злоумышленники совершали преступления в новостройках Салтовского жилого массива. В доме проникали путем подбора ключа, а похищенное имущество сбывали.

На счету мужчин три факта краж. Сейчас полицейские проверяют их причастность к совершению других преступлений.



Двум злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 198 (приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем), третьему – по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

За совершение краж 30-летнему харьковчанину грозит до 6 лет заключения, а сбытчикам краденого 0 до 3 лет лишения свободы.



В судебном порядке мужчинам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В ближайшее время уголовное производство будет направлено на рассмотрение в суд.