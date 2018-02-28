Преступное трио квартирных воров промышляло на Салтовке

Кражами занимался 30-летний мужчина, а его 28 и 26-летний подельники реализовывали имущество.
Злоумышленники совершали преступления в новостройках Салтовского жилого массива. В доме проникали путем подбора ключа, а похищенное имущество сбывали.
На счету мужчин три факта краж. Сейчас полицейские проверяют их причастность к совершению других преступлений.
Двум злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 198 (приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем), третьему – по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
За совершение краж 30-летнему харьковчанину грозит до 6 лет заключения, а сбытчикам краденого 0 до 3 лет лишения свободы.
В судебном порядке мужчинам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В ближайшее время уголовное производство будет направлено на рассмотрение в суд.
Будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
Последний день зимы будет снежным: ночью сильные осадки, днем – небольшие, которые усилятся к вечеру. Метель, снежные заносы, на дорогах гололедица. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
28 февраля 2008 года в календаре официальных праздников появился День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины.
влажн.:
давл.:
ветер: