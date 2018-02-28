28.02.2018 14:53

Под Харьковом задержали «черного» лесоруба

Злоумышленником оказался 53-летний житель Красноградского района.



// Нацполиция

В полицию обратились жители одного из поселков района. Они сообщили о незаконной порубке леса в пределах территории Хрестищенской сельского совета.



По адресу работники полиции обнаружили 53-летнего мужчину, срубленные деревья и транспортное средство, загруженный древесиной.



Вещественные доказательства изъяты.



Cведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы.