Под Харьковом задержали «черного» лесоруба

Злоумышленником оказался 53-летний житель Красноградского района.
В полицию обратились жители одного из поселков района. Они сообщили о незаконной порубке леса в пределах территории Хрестищенской сельского совета.
По адресу работники полиции обнаружили 53-летнего мужчину, срубленные деревья и транспортное средство, загруженный древесиной.
Вещественные доказательства изъяты.
Cведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы.
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